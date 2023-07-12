إعلام إسرائيلي: دوي انفجار عند الحدود اللبنانية والجيش الإسرائيلي يتقدم نحو السياج الفاصل (فيديو)

أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية بأن قوات الجيش الإسرائيلي تقدمت نحو منطقة السياج الفاصل عند الحدود اللبنانية بسبب سماع دوي انفجار.

وأشار مراسلنا إلى تحليق مكثف لطائرات استطلاع اسرائيلية بأجواء جنوب لبنان عقب سماع دوي الانفجار، الذي لم تعرف أسبابه بعد.

هذا وذكر مراسل قناة "المنار" علي شعيب في تويتر: "في حدث منفصل..العدو يطلق أعيرة نارية بعد قيام عدد من الفتية مفرقعات نارية بإتجاه الحدود في مستعمرة المطلة في القطاع الشرقي".

في حدث منفصل :

العدو يطلق أعيرة نارية بعد قيام عدد من الفتية مفرقعات نارية بإتجاه الحدود في مستعمرة المطلة في القطاع الشرقي pic.twitter.com/g2P8En9yVr — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) July 12, 2023

في حين قال الجيش الإسرائيلي: "اقترب عدد من المشتبه فيهم في وقت سابق من اليوم الى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدتهم قوات جيش الدفاع مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم. هوية المشتبه فيهم غير معروفة".

وأضاف: "سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل والمساس بالسياج الأمني"، مردفا: "الوسائل التي تم استخدامها للابعاد هي غير قاتلة".

المصدر: RT