لبنان يوعز لبعثته لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى ضد إسرائيل بسبب احتلالها بلدة الغجر

أوعزت السلطات اللبنانية اليوم الثلاثاء، لبعثة بيروت الدائمة لدى الأمم المتحدة، بتقديم شكوى ضد إسرائيل على خلفية احتلالها الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان أنها "أوعزت لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حول تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري، ما يشكل خرقا فاضحا وخطيرا، يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006)".

وطلبت الوزارة إدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة.

٢)ما يشكّل خرقًا فاضحًا وخطيرًا، يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006).

وطلبت الوزارة إدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والإنسحاب الفوري وغير المشروط من كافّة الأراضي اللبنانية المحتلّة. — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) July 11, 2023

وفي وقت سابق، نشر مراسل قناة "المنار"، علي شعيب، صورا لسياج وأعمدة حديدية تحمل كاميرات مراقبة موجهة نحو الأراضي اللبنانية.

وعلق قائلا: "الجيش الإسرائيلي يضم بالكامل الجزء اللبناني من قرية الغجر إلى الأراضي المحتلة بعد الانتهاء من بناء سياج حديدي بمواصفات عالية، وسط صمت لافت من قوات الأمم المتحدة!".

المصدر: RT