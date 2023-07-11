إعلام عبري: مبعوث بايدن ونتنياهو يناقشان التوترات مع "حزب الله" على الحدود

وصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، جو بايدن، عاموس هوكستين، إلى إسرائيل، وسط توترات بين تل أبيب و"حزب الله" اللبناني، على خلفية نصب الأخير خيما على الحدود، حسب الإعلام العبري.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن هوكستين وصل إلى إسرائيل وسط توترات بين إسرائيل و"حزب الله" بخصوص قضية الخيم التي نصبها الحزب على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق"، على حد قول الصحيفة.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن هوكستين الذي توسط بين إسرائيل ولبنان بشأن اتفاقية الحدود البحرية، التقى مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي.

ويتوقع خلال الزيارة، أن يقدم تحديثٌ عن الاتصالات لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية بحسب نفس الصحيفة.

وذكر الإعلام الاسرائيلي أن اللقاء شمل أيضا مناقشة التوتر مع لبنان وخيم "حزب الله".

من جهته، قال مكتب نتنياهو: "التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صباح اليوم في القدس، مبعوث البيت الأبيض، عاموس هوكستين، وناقشا القضايا الإقليمية والمسائل المتعلقة بالتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأكد أمس الاثنين، رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن الخيم التي أقامها "حزب الله" جنوبي البلاد موجودة على أراضٍ لبنانية، موضحا أنه يتعين على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها.

المصدر: RT