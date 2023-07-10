نبيه بري: خيم "حزب الله" بالجنوب على أرض لبنانية وعلى إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الخيم التي أقامها "حزب الله" جنوبي البلاد موجودة على أراض لبنانية، موضحا أنه يتعين على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها.

وخلال استقباله نقيب المحررين في لبنان وأعضاء مجلس النقابة، علق نبيه بري على التطورات الأخيرة في الجنوب بخصوص الخيمتين وضم إسرائيل للشطر الشمالي لقرية الغجر.

وقال بري إن "الخيم موجودة على أرض لبنانية، والمطلوب من المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701، والانسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا نقطة الـB1".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، أن "اليونيفيل" نقل إلى بيروت مطلب إسرائيل بإزالة الخيمة التي أقامها "حزب الله" في مزارع شبعا المحتلة.

المصدر: "الجديد"