بوحبيب: "اليونيفيل" نقل لنا مطلب إسرائيل بإزالة الخيمة

أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب أن "اليونيفيل" نقل إلى بيروت مطلب إسرائيل بإزالة الخيمة التي أقامها "حزب الله" في مزارع شبعا المحتلة.

وفي تصريح بعد اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقائد القوات الدولية في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو، قال بو حبيب إنه "تم البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب، ونقلوا لنا مطلب الجانب الإسرائيلي بإزالة الخيمة فكان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية".

وأعلن أن الجانب اللبناني سجل نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود.

وعن القرار الأممي 1701 والتجديد لليونيفيل قال: "سيتم بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 يوليو الحالي، وسيتم في آخر أسبوع من أغسطس التجديد لليونيفيل، ولقد أبلغهم رئيس الحكومة بأني سأراسل الوفد اللبناني إلى نيويورك".

تابع رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي الوضع في الجنوب، وملف التمديد لمهام قوات "اليونيفيل"في خلال اجتماع عقده، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب #لبنان الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد.

وقال الوزير بو حبيب في تصريح بعد… pic.twitter.com/0ofxtPjpfm — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) July 10, 2023

المصدر: RT