إعلام إسرائيلي: حزب الله أعاد إحدى الخيام التي أقامها في مزارع شبعا إلى الأراضي اللبنانية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، إن حزب الله أعاد إحدى الخيام التي أقامها في مزارع شبعا إلى الأراضي اللبنانية.

وحذر معهد دراسات الأمن القومي (INSS) في وقت سابق اليوم، من أن إسرائيل لا يمكنها الاكتفاء باتصالات دبلوماسية لإخلاء المواقع التي أنشأها حزب الله في مزارع شبعا، معتبرا أنه يتعين عليها التحرك، حتى لو شكل ذلك خطرا باندلاع مواجهة.

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وندد الخبراء بتآكل الردع الإسرائيلي والانقسامات الداخلية في البلاد التي تبعث برسالة ضعف.

وتوصل خبراء معهد الأمن القومي، برئاسة رئيس جهاز الأمن القومي السابق، اللواء المتقاعد تامر هيمان، إلى استنتاجات مثيرة للقلق حول ملابسات الحادثة وعواقبها على الصراع بين حزب الله وإسرائيل، معتبرين أن "الحزب يزداد جرأة ويتصرف بشكل فاضح".

ولاحظ الخبراء أيضا تواجدا متزايدا لأعضاء حزب الله على طول الحدود، فضلا عن رغبتهم المتزايدة في خلق احتكاك مع الجيش الاسرائيلي.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن معهد دراسات الأمن القومي "يدرك" أن تركيب الخيام تم في البداية نتيجة خطأ من قبل عناصر حزب الله على الأرض، حيث "لم يكونوا على دراية بموقع الخط الأزرق (الحدود بين إسرائيل ولبنان)"، كما أنه أكد أن الأمر "استغرق الجيش الإسرائيلي عدة أيام ليثبت على وجه اليقين أن مقاتلي التنظيم المسلحين قد دخلوا الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل"، فيما أضاف المعهد أن "استمرار وجودهم لمدة شهرين يخدم حزب الله في تعزيز مكانته كمدافع عن لبنان وإثبات أهميته لإيران وإبراز دوره المركزي في محور المقاومة لإسرائيل".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية