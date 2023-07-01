حزب الله: إسرائيل ليست قادرة على إزالة خيمتين أقمناهما في مزارع شبعا

صرح رئيس كتلة الوفاء التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، محمد رائد، بأن إسرائيل ليست قادرة على إزالة خيمتي حزب الله في مزارع شبعا، لأن هناك "مقاومة ورجالا ومؤمنين أقوياء في هذا البلد".

وقال محمد رعد خلال حفل تأبيني أقيم في بلدة المروانية، إن إسرائيل تتحدث كثيرا منذ شهر، على الخيمتين الموجودتين على الحدود، حيث "يُعتبر أنهما وضعتا في نقطة متقدمة على الخط الأزرق ويطلب أن تزال هاتان الخيمتان، وأنه يفضل أن تقوم المقاومة بإزالتهما، لأن تل أبيب إذا أرادت ذلك فستقع الحرب وهي لا تريدها".

ووجه المتحدث رسالة إلى إسرائيل قائلا "لا يقدر أحد أن يفرض على "حزب الله" أي شيء.. ولّى الزمن الذي كنت تقصف فيه مفاعل تموز النووي دون أن يرف لك جفن، فالآن أنت لست قادرا على إزالة خيمتين، لأن هناك مقاومة".

وكانت إسرائيل قد وجّهت شكوى إلى الأمم المتحدة، محذرة من أنها ستستخدم القوة العسكرية لإخلاء موقعين، قالت إن "حزب الله" اللبناني أقامهما "داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأكد "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، أن "العدو الإسرائيلي ليس قادرا على إزالة خيمتي "حزب الله" في مزارع شبعا، لأن هناك مقاومة ورجالا ومؤمنين أقوياء في هذا البلد".

وتجري السلطات الإسرائيلية اتصالات عبر قنوات دبلوماسية من أجل الضغط على لبنان لإخلاء الخيام التي أقامها حزب الله منذ نحو شهرين على الجانب الإسرائيلي من الحدود في مزارع شبعا، أو هاردوف وفق التسمية الإسرائيلية.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام