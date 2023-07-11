 
مباشر

مقتل 6 أشخاص بينهم 5 مكسيكيين بتحطم مروحية في نيبال

أخبار العالم

مقتل 6 أشخاص بينهم 5 مكسيكيين بتحطم مروحية في نيبال
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vnza

أعلن مسؤول حكومي في نيبال مقتل 6 أشخاص بينهم 5 مكسيكيين بحادث تحطم طائرة مروحية شمال شرق العاصمة كاتماندو اليوم الثلاثاء.

وقال تيكنات سيتولا، المسؤول في مطار كاتماندو، لوكالة "رويترز" إن فرق الإنقاذ عثرت على جثث 5 أشخاص وتبحث عن جثة الشخص السادس، مبينة أن طيارا نيباليا وخمسة مكسيكيين كانوا على متن الطائرة.

وقالت هيئة تنظيم الطيران المدني إن سبب تحطم الطائرة لم يعرف بعد، وأن الحكومة ستشكل لجنة تحقيق في الحادث.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قمة "الناتو" في فيلنيوس.. بماذا سيتعهد قادة الحلف لأوكرانيا.. آخر التطورات والتعليقات لحظة بلحظة