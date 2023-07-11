مقتل 6 أشخاص بينهم 5 مكسيكيين بتحطم مروحية في نيبال

أعلن مسؤول حكومي في نيبال مقتل 6 أشخاص بينهم 5 مكسيكيين بحادث تحطم طائرة مروحية شمال شرق العاصمة كاتماندو اليوم الثلاثاء.

وقال تيكنات سيتولا، المسؤول في مطار كاتماندو، لوكالة "رويترز" إن فرق الإنقاذ عثرت على جثث 5 أشخاص وتبحث عن جثة الشخص السادس، مبينة أن طيارا نيباليا وخمسة مكسيكيين كانوا على متن الطائرة.

وقالت هيئة تنظيم الطيران المدني إن سبب تحطم الطائرة لم يعرف بعد، وأن الحكومة ستشكل لجنة تحقيق في الحادث.

المصدر: "رويترز"