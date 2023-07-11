لافروف: روسيا تتخذ الخطوات المناسبة إزاء انضمام أعضاء جدد للناتو

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تعليق على توسع الناتو، أن روسيا تتخذ الخطوات الجوابية المناسبة مع انضمام كل عضو جديد للحلف.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عقب محادثات في موسكو مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي: "بل بوسعي التأكيد أننا نتخذ خطوات مناسبة، وقبل وقت مسبق" لانضمام كل عضو جديد للحلف.

وأعرب عن دهشة روسيا للسرعة التي تخلت فيها السويد وفنلندا عن التزامهما الحياد في سياستهما الخارجية، وعن الامتيازات التي كانتا تحصلان عليها في ظل هذا الحياد.

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وتابع: "سنحلل الوقائع ونستخلص الاستنتاجات اعتمادا على مدى سرعة وتعمق الناتو في تهيئة أراضي فنلندا والسويد لبنيته التحتية. ما من أدنى شك في أنهم سيفعلون ذلك، فهلسنكي وستوكهولم باشرتا مع الولايات المتحدة بحث تأهيل ونشر البنية التحتية العسكرية للحلف مباشرة على الحدود مع روسيا".

المصدر: "تاس"