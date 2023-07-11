احتجاجات عارمة في جميع المدن الإسرائيلية بسبب إلغاء حجة "المعقولية" (فيديو)

عمت الاحتجاجات جميع المدن الإسرائيلية على خلفية تمرير الحكومة قانون إلغاء حجة "المعقولية" في القراءة الأولى كجزء من خطة التعديلات القضائية.

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وفي فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت لقطات اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في تل أبيب، بوجود فرقة من الخيالة لمواجهة، فيما أفادت وسائل اعلام إسرائيلية بأنه تم اعتقال 24 شخصا.

كذلك أظهرت لقطات الشرطة الإسرائيلية أثناء اعتدائها على صحفيين خلال مناهضة لتمرير قانون التعديلات القضائية. وأعلن نحو 300 جندي احتياط وقف تطوعهم في الخدمة العسكرية احتجاجا على إقرار الكنيست.

وصدق الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، على مشروع القانون الذي يقوض صلاحيات القضاء، بأغلبية 64 نائبا هم أعضاء الائتلاف الحكومي مقابل 56 عارضوه.

ويسلب القانون الذي يجب أن يمر بقراءتين أخريين لاحقا لاعتماده، جهاز القضاء إمكانية الاعتراض على قرارات يتخذها مسؤولون حكوميون ومنتخبو جمهور، بسبب عدم معقوليتها برأي القضاة.

المصدر: RT