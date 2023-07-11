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اندلاع احتجاجات في إسرائيل بعد تمرير مشروع قانون يقوض صلاحيات القضاء (فيديو)

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أغلق محتجون عددا من مداخل المدن في إسرائيل وميناء حيفا احتجاجا على تمرير الحكومة قانون إلغاء حجة "المعقولية" في القراءة الأولى كجزء من خطة التعديلات القضائية.

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الكنيست الإسرائيلي يوافق في التصويت الأولي على قانون الإصلاح القضائي بغالبية 64 صوتا
الكنيست الإسرائيلي يوافق في التصويت الأولي على قانون الإصلاح القضائي بغالبية 64 صوتا

وصدق الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين،على مشروع القانون الذي يقوض صلاحيات القضاء، بأغلبية 64 نائبا هم أعضاء الائتلاف الحكومي مقابل 56 عارضوه.

ويسلب القانون الذي يجب أن يمر بقراءتين أخريين لاحقا لاعتماده، جهاز القضاء إمكانية الاعتراض على قرارات يتخذها مسؤولون حكوميون ومنتخبو جمهور، بسبب عدم معقوليتها برأي القضاة.

المصدر: RT

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