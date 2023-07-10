وسائل إعلام أوروبية: دول الناتو متوجسة من الضمانات التي سيقدمها قادتها لكييف في فيلنيوس غدا

ذكرت وسائل إعلام أوروبية أن دول الناتو متوجسة من أنه سيتعين على قادتها تقديم ضمانات لكييف حول انضمامها للحلف في قمة فيلنيوس المرتقبة غدا.

وأوضحت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، في مقال نشرته، أن قلق دول الحلف نابع من عدم رغبتها في إلزام نفسها بضمانات كبيرة تجاه كييف، بما سيتعين عليها لاحقا الوفاء به".

وأوردت الصحيفة في مقالها أنه "عند الحديث عن نوايا دول الحلف فهي ترغب في رؤية تقدم في علاقة كييف مع الناتو، وفي الوقت ذاته، تسعى لتجنب إلزام نفسها بضمانات محددة، مثل تقديم موعد محدد لانضمام أوكرانيا".

وأضاف المقال أن "الحلف يتبنى نهجا حذرا في مسألة انضمام أوكرانيا إليه، وهو ما تتشارك فيه كل من ألمانيا والولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن دبلوماسيي الحلف يعملون على صياغة بيان ختامي يهدف إلى "تعزيز الوعد" الذي قدم لكييف، خلال قمة عام 2008 في بوخارست، بأن تصبح عضوا، لكن دون تقديم خطة عمل واضحة بهذا الصدد".

وأبرز المقال أيضا أن "قرار الولايات المتحدة بإمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، مجرد وسيلة للتخفيف من خيبة الأمل التي ستصاب بها كييف خلال القمة المقبلة".

وفي السياق ذاته، لفتت صحيفة FAZ الألمانية إلى عدم وجود توافق بين الدول الأعضاء في الحلف على انضمام أوكرانيا إلى الناتو، ففي الوقت الذي تريد فيه دول البلطيق وبولندا دعوة كييف للانضمام بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، لا تريد كل من الولايات المتحدة وألمانيا تقديم التزامات واضحة بهذا الصدد.

وأضافت أنها "ترغب بإرسال إشارة إيجابية لأوكرانيا، تتجاوز وعود قمة بوخارست، إلا أنها لا تريد تقديم وعود، لن تتمكن من الوفاء بها في ظل التطورات غير المتوقعة للصراع الأوكراني، وما يتبعها من مفاوضات سلام مع روسيا".

أما من جانب السويد، فأفاد تلفزيون ERT اليوناني الحكومي، بأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف غير وارد حاليا، مشيرا إلى أن قمة الناتو المرتقبة ستتمحور حول "رهان" الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشخصي على تحقيق التوافق بين أعضاء الناتو بشأن الاستراتيجية الجديدة التي يعتزم تعزيزها في إطار الأمن الجماعي للناتو كتدبير مضاد لروسيا.

المصدر: نوفوستي