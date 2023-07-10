نائبة ألمانية: حلف الناتو يشن حربا بالوكالة ضد روسيا

قالت النائبة الألمانية من حزب اليسار، سيفيم داغديلين، إن حلف الناتو يشن حربا بالوكالة ضد روسيا، من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية ونشر مدربيه العسكريين على أراضيها.

وأوضحت داغديلين في حديث لوكالة "شينخوا" الصينية، أن "حلف الناتو يسعى لهزيمة دولة نووية كروسيا من خلال استغلال أوكرانيا وتوظيف قوته العسكرية في شن حرب بالوكالة ضدها، بما في ذلك الحرب الاقتصادية غير المعهودة ضد موسكو التي زادت حدتها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة".

وأضافت أنه "بالرغم من أن الدول الغربية تروج لحلف الناتو على أنه تحالف دفاعي، إلا أن هذا غير صحيح، فالحلف منخرط في سباق تسلح عدواني، كما يضع العقبات أمام إيجاد حلول سلمية للازمة الأوكرانية".

وتابعت: "إذا افترضنا أن الصراع في أوكرانيا هو لعبة شطرنج، ففي هذه الحالة نستنتج أن حلف الناتو يبحث عن بيادق يمكن التضحية بها لتحقيق مكاسبه الخاصة".

وأعربت النائبة عن قلقها إزاء المناقشات الجارية في حلف الناتو بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف، مشيرة إلى أن منح كييف عضوية الحلف أو ضمانات أمنية قد يؤدي إلى نشوب صدام مباشر مع روسيا.

وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في وقت سابق، بأن روسيا لا تقاتل الجنود الأوكرانيين وإنما حلف الناتو، مشيرا إلى أن مهمة روسيا صعبة إلا أن عليها بذل كل جهد كبير لتحقيق النصر.

المصدر: نوفوستي