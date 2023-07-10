سمكة قرش تهاجم ممرضة أمريكية في المحيط (صور)

تعرضت ممرضة أمريكية لإصابة خطيرة كادت أن تفقد فيها ساقها اليمنى، بعد أن تعرضت للهجوم من سمكة قرش أثناء الغطس في الإكوادور خلال عطلتها.

وكانت ديليا يريارت، البالغة من العمر 42 عام، في المياه المحيطة بجزيرة موسكيرا الصغيرة، في جزر غالاباغوس، عندما تعرضت لهجوم سمكة القرش.

وقالت الضحية إنها أصيبت بالخدر قبل أن تلاحظ أن البحر من حولها قد تحول إلى اللون الأحمر بدمائها.

وتُظهر اللقطات المرعبة للحادث ديليا ذات الأصول المكسيكية، وهي تُحمل في زورق وقد لفت ساقها.

وأوضحت الضحية لوسائل الإعلام المحلية قائلة: "شعرت وكأنها ضربة، لذلك لم أدرك في البداية ما هي.. عندما استدرت، رأيت الكثير من الدماء.. بحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى الشاطئ، كنت أشعر بالفعل بالإرهاق.. كنت أعرف نوع الجرح، ورأيته عميقا وعرفت أنني أفقد الكثير من الدماء".

وأضافت ديليا أنها لم ترَ القرش الضخم الذي هاجمها أبدا، ولكن لحسن الحظ، وعلى الرغم من المخاوف الأولية للمسعفين، إلا أنها لا تزال تستخدم ساقها بالكامل.

وقالت ريناتو باتشيكو، وهي طبيبة في مستشفى ريبوبليكا ديل إكوادور في جزيرة سانتا كروز إن "حالتها مستقرة، وهي واعية وأجرت عملية جراحية في ساقها اليمنى، ولم تفقد ساقها"، لافتة إلى أن ديليا لم تفقد وعيها أو حركة ساقها في أي وقت خلال المحنة المرعبة.

المصدر: "دايلي ستار"