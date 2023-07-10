 
مباشر

بايدن يثير الجدل بتصريح عن السعودية وإسرائيل

أخبار العالم

بايدن يثير الجدل بتصريح عن السعودية وإسرائيل
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vnoh

أثار تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أن إسرائيل والسعودية أمامهما طريق طويل حتى يبرما اتفاق التطبيع تفاعلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعليقا على مسار الوساطة التي تلعبها الولايات المتحدة بين السعودية وإسرائيل، قال بايدن في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية: "ما زلنا بعيدين عن ذلك. لدينا الكثير لنتحدث عنه".

وأضاف: "بصراحة تامة، لا أعتقد أن لديهم (السعوديون) مشكلة كبيرة مع إسرائيل. وما إذا كنا سنوفر وسيلة تمكنهم من الحصول على طاقة نووية مدنية أو أن يكونوا ضامنين لأمنهم.. أعتقد أن هذا بعيدا قليلا".

وأثارت تصريحات بايدن حول تقييمه لمسار تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، حالة من التفاعل عبر "تويتر"، حيث أعاد مغردون تداول تصريحه على نطاق واسع باللغتين العربية والإنكليزية.

المصدر: CNN + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا