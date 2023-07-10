بايدن يثير الجدل بتصريح عن السعودية وإسرائيل

أثار تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أن إسرائيل والسعودية أمامهما طريق طويل حتى يبرما اتفاق التطبيع تفاعلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعليقا على مسار الوساطة التي تلعبها الولايات المتحدة بين السعودية وإسرائيل، قال بايدن في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية: "ما زلنا بعيدين عن ذلك. لدينا الكثير لنتحدث عنه".

وأضاف: "بصراحة تامة، لا أعتقد أن لديهم (السعوديون) مشكلة كبيرة مع إسرائيل. وما إذا كنا سنوفر وسيلة تمكنهم من الحصول على طاقة نووية مدنية أو أن يكونوا ضامنين لأمنهم.. أعتقد أن هذا بعيدا قليلا".

وأثارت تصريحات بايدن حول تقييمه لمسار تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، حالة من التفاعل عبر "تويتر"، حيث أعاد مغردون تداول تصريحه على نطاق واسع باللغتين العربية والإنكليزية.

Biden tells @FareedZakaria the US providing the means for Saudi Arabia to have civilian nuclear power and/or be a guarantor of their security in return for normalization with Israel is “a little way off.” pic.twitter.com/IPrNy72EC2 — Joseph Haboush (@jhaboush) July 9, 2023

🇺🇸🇮🇱🇸🇦

بايدن حول الشروط السعودية (ضمان أمني من الولايات المتحدة ، موافقة ومساعدة لـ برنامج نووي مدني) للتطبيع مع إسرائيل:



"نحن بعيدون جدا عن هناك ، لدينا الكثير لنتحدث عنه".."أعتقد أن [هذه المطالب] بعيدة بعض الشيء"



!"بصراحة لا أعتقد أنهم(السعوديون) لديهم مشكلة كبيرة مع إسرائيل" pic.twitter.com/OFjGoO97ns — ⭐ Index Hakeem 🟣⭐ (@hakrashaa) July 9, 2023

بايدن: السعودية وإسرائيل أمامهما طريق طويل لإبرام اتفاق تطبيع.. وتصريحاته تثير تفاعلا



سي ان ان

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقابلة حصرية لشبكة CNN أُذيعت الأحد، إن إسرائيل والسعودية أمامهما طريق طويل حتى يبرما اتفاق تطبيع، يتضمن معاهدة دفاع وبرنامج نووي مدني من الولايات… pic.twitter.com/S1FKETMj2U — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) July 9, 2023

في مقابلة لجوزيف #بايدن مع برنامج(GBS ) صرّح أنه لا يعتقد أن الحل أصبح ممكنا لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية #السعودية ودولة #إسرائيل كما نوه الرئيس بقوله "" ما زلنا بعيدين جدا عن ذلك(الاتفاق) ولدينا أمور كثيرة لمناقشتها "" مع #الملك_سلمان وولي عهده #محمد_بن_سلمان 🇸🇦. pic.twitter.com/hrrUBsxM5I — جلوي آل رشيد 🇸🇦 (@Alyami2030P) July 9, 2023

On a possible normalization deal between Saudi Arabia and Israel, Biden said, “We're a long way from there.” — Jacob N. Kornbluh (@jacobkornbluh) July 9, 2023

المصدر: CNN + RT