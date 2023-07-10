إيران: تجهيز مروحيات طيران الجيش بمنظومات الحرب الإلكترونية

أعلن قائد طيران الجيش الإيراني، العميد الطيار يوسف قرباني، أن المروحيات العسكرية جهزت بمنظومات الحرب الإلكترونية وخداع العدو.

ولفت العميد الطيار يوسف قرباني، في تصريحات لوكالة "فارس"، إلى تزويد مروحيات طيران الجيش بمختلف المنظومات قائلا: "عندما يدخل فريق النار إلى منطقة المعركة، يجب أن يكون لديه تغطية الرادار والاتصالات والتشويش على اتصالات الرادار ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأمور أخرى كثيرة".

وتابع العميد قرباني: "في هذا الصدد، فإن مروحياتنا مجهزة بمنظومات مختلفة، وفي حال دخلت مروحيات طيران الجيش ساحة المعركة، إذا كان العدو أمامنا، فإنها ستعطل نظام مروحيات العدو بالتشويش".

وأردف: "بالطبع المهمة الأخرى للمنظومات المثبتة على المروحيات هي إيجاد أهداف خادعة للمروحيات المعادية، وجميع الطائرات المروحية التابعة لطيران الجيش مجهزة بهذه المنظومات".

المصدر: "فارس"