البحرية الأمريكية: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تجارية في المياه الدولية في الخليج

أعلنت البحرية الأمريكية مساء اليوم الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية قد تكون متورطة في أنشطة تهريب في المياه الدولية في الخليج.

وأفاد الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية الكائن مقره في البحرين، في بيان، بأن الحرس الثوري الإسلامي "احتجز في 6 يوليو، سفينة تجارية يحتمل أن تكون متورطة في أنشطة تهريب أثناء عبورها الخليج العربي في المياه الدولية".

وأضاف البيان أن "الأمر لم يستدع مزيدا من الاستجابة" بعد "تقييم ظروف الحادثة".

المصدر: "فرانس برس"