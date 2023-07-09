ستولتنبرغ غير واثق من مشاركة زيلينسكي في قمة الناتو بفيلنيوس

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إنه غير واثق تماما من مشاركة رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، في قمة الحلف المنتظرة في فيلنيوس.

وقال نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إيغور جوفكفا، في وقت سابق خلال مقابلة مع "رويترز" إن زيلينسكي لن يذهب إلى قمة الناتو في فيلنيوس، إذا لم يظهر قادة دول الحلف "الشجاعة" لدعوة أوكرانيا للانضمام إليهم.

ووفقا لتقرير قناة "سكاي نيوز"، قال ستولتنبرغ إنه من المستحيل أن تكون "متأكدا بنسبة 100%" من أن زيلينسكي سيحضر الحدث على خلفية الصراع في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أنه "يتطلع" إلى مقابلته، مضيفا أنهما تحدثا بالفعل عدة مرات.

وأضافت القناة أن قرار زيلينسكي بحضور القمة قد يعتمد أيضا على ما إذا كان راضيا عن إشارات الحلفاء حول العضوية، لكن ستولتنبرغ قال مع ذلك، إنه واثق "تماما" من التوصل إلى اتفاق مقبول لكييف، بشأن مستقبل أوكرانيا في الكتلة خلال الاجتماع.

وستعقد قمة الناتو يومي 11 و12 يوليو، حيث ستجمع قادة جميع دول الحلف، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، إن أوكرانيا لن تصبح عضوا في الناتو في القمة المقبلة للحلف في فيلنيوس.

المصدر: وكالات