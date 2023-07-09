في ذكرى اقتحام سجن الباستيل.. فرنسا تحظر بيع المفرقعات

حظرت فرنسا بيع المفرقعات حتى الـ15 من يوليو الجاري في إطار القيود الأمنية المشددة في ذكرى اقتحام سجن الباستيل.

وذكرت الصحيفة الفرنسية الرسمية أنه بهدف درء انتهاك النظام العام في فرنسيا خلال احتفالات الـ14 من يوليو الجاري، تقرر حظر بيع ونقل الألعاب النارية حتى الـ15 منه.

وأشارت الصحيفة على أن الحظر لا يشمل الخبراء الذين يحملون التراخيص اللازمة والهيئات الحكومية.

وتعهدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، باتخاذ تدابير أمنية مشددة واسعة النطاق يومي 13 و14 من يوليو خلال احتفالات ذكرى اقتحام سجن الباستيل عام 1789، وذلك بالتزامن مع موجة العنف التي تعم المدن الفرنسية على خلفية مقتل مراهق من أصل جزائري على أيدي الشرطة.

المصدر: نوفوستي