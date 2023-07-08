مستشار رئاسي أوكراني سابق: زيلينسكي ارتكب خطأ فادحا في زياراته الخارجية

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليغ سوسكين، إن فلاديمير زيلينسكي، ركز خلال زياراته الخارجية على حل مشاكلة الشخصية، متناسيا مشاكل اللاجئين الأوكرانيين.

وأضاف سوسكين عبر "يوتيوب" بالقول "شاهدتم جميعا ما يسمى بـ"جولة التسوق" التي قام بها زيلينسكي، فقد زار جميع دول العالم تقريبا، إلا أنه لم يلتق باللاجئين الأوكرانيين المتواجدين هناك، نتيجة الصراع، بل إنه لم يفكر في لقائهم حتى".

وأوضح المتحدث أن زيلينسكي ارتكب خطأ فادحا "بتركيزه على حل مشاكله واحتياجاته الشخصية خلال زياراته للخارج"، متناسيا مشاكل اللاجئين الأوكرانيين واحتياجاتهم.

وشدد السياسي على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة في أوكرانيا، "وعلى وجه السرعة"، مضيفا أن زيلينسكي "أجنبي ولا ينتمي لأوكرانيا"، فضلا عن "بعده الكامل عن شعبها".

المصدر: نوفوستي