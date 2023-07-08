مسؤول أمريكي سابق: زيلينسكي قد يخسر أوديسا بعد قمة الناتو

أكد العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لرئيس البنتاغون، "إنه إذا اتخذ الناتو إجراءات استفزازية خلال قمة فيلنيوس، فقد تواجه أوكرانيا خسائر إقليمية جديدة".

وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب"، إن "قرار الناتو في القمة المقبلة قد يجبر بوتين على شن هجوم نشط في أوكرانيا، قد يبلغ أوديسا. يمكنه القيام بذلك، وروسيا لديها كل الموارد اللازمة لذلك".

ووفقا للعسكري الأمريكي السابق، فإن السبب الوحيد وراء عدم سيطرة موسكو على هذه المدينة حتى الآن، هو أن الزعيم الروسي، على عكس الغرب، لا يسعى إلى تصعيد أكبر للصراع ولا يحمي سوى الأراضي الروسية.

ويعتقد ماكغريغور، رغم لذلك، أن الناتو نفسه يمكن أن يفاقم الأزمة بعد قمته المزمعة في فيلنيوس، حيث أشار إلى أن بولندا وليتوانيا دعتا مرارا لمبادرات بإرسال قوات الحلف إلى أوكرانيا.

ويستعد حلف شمال الأطلسي لعقد قمته السنوية التي ستحتضنها هذه المرة العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري، حيث يتوقع أن تمثل زيادة الإنفاق الدفاعي واستمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، أحد الموضوعات الرئيسية للاجتماع المقبل لرؤساء الدول الأعضاء في الحلف.

المصدر: RT