مغنية تدعو إلى قتل الرئيس الفرنسي والنيابة تفتح تحقيقا ضدها

فتحت النيابة الفرنسية تحقيقا بحق المغنية أيزيا هيغلان بتهمة "التحريض العلني على ارتكاب جريمة وجنحة"، بعدما تحدثت الفنانة في حفل عن مهاجمة حشود للرئيس إيمانويل ماكرون.

وخلال حفلتها مساء الخميس في منطقة بوليو سير مير، تخيلت الفنانة على المسرح مشهدا يقوم فيه المتفرجون بمهاجمة ماكرون وقتله.

وقالت "أنا أعرفه. أعتقد أن هذا ما يريده الشعب، هو تثبيتي على ارتفاع عشرين مترا عن الأرض، وأن يحضر الجميع بعصي هائلة رؤوسها مزودة بمسامير".

وتابعت المغنية ابنة المغني جاك هيغلان بحسب تسجيل فيديو منشور على الموقع الالكتروني وحساب "تيك توك" للمجلة الثقافية "إين-آوت كوت دازور"، أن "هناك ننزله، لكن مع كل العفوية واللطف اللذين يتمتع بهما أهل الجنوب، عندما يصبح فوقنا تماما سيكون لدينا جميعا عصي، نحتفل ونطرحه أرضا لكن بلطف".

وقالت بسخرية "أرى من الآن عنوان (صحيفة) "نيس-ماتان" غدا: "إيزيا تدعو إلى قتل ماكرون".

المصدر: "فرانس برس"