أردوغان حول توقعاته بلقاء بوتين الشهر المقبل: نحاول حماية بلدنا من العواقب السلبية للحرب

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يتوقع لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أغسطس.

وقال الرئيس التركي، بعد مباحثات أجراها مع رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، في اسطنبول، إنه كان يخطط للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجها لوجه في الشهر أو الشهرين المقبلين.

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وقال أردوغان متحدثا اليوم السبت أمام تجمع حاشد في "بايبورت" "بالأمس، استقبلنا رئيس أوكرانيا زيلينسكي، وآمل أن نلتقي في أغسطس بالسيد بوتين. نحاول حماية بلدنا من العواقب السلبية للحرب التي استمرت لمدة عام".

المصدر: ريا نوفوستي