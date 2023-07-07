أردوغان: على روسيا وأوكرانيا العودة لطاولة المفاوضات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يتعين على روسيا وأوكرانيا العودة لطاولة المفاوضات السلمية.

وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي يزور تركيا، قال رجب طيب أردوغان إنه ينبغي "على روسيا وأوكرانيا العودة لطاولة المفاوضات السلمية"، موضحا أن تركيا تعد أكثر الدول التي تبدي جهودا لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

من جهة أخرى، اعتبر أردوغان أن "أوكرانيا تستحق أن تكون عضوا في حلف الناتو"، متابعا بالقول "أكدنا منذ بداية الحرب أنها غير عادلة، وأنها يجب أن تتوقف، وأنها مخالفة للقوانين الدولية"، على حد قوله.

وأضاف "سندعم إعادة البناء في أوكرانيا ومستعدون لتعمل الشركات التركية في هذا الإطار".

وأكمل أردوغان قائلا "سأجري محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، وخلال لقائنا وجها لوجه الشهر المقبل. سنبحث ملف تبادل الأسرى بين موسكو وكييف وتمديد اتفاق الحبوب لفترة أخرى تكون 3 أشهر، وليس لشهر أو شهرين، وغيرها من الملفات".

من جهته، قال زيلينسكي "نحن منفتحون على التعاون مع تركيا في مجال الدفاع، وإنتاج المسيرات واستيرادها".

وتابع زيلينسكي "ممتنون للدعم التركي لأوكرانيا في هذه الأزمة"، زاعما أن "روسيا تعرقل مسار السفر في البحر الأسود".

وأكمل "نؤكد ضرورة استمرار التعاون مع تركيا في الصناعات الدفاعية"، مستطردا أن "كل العالم يريد استمرار العمل باتفاق تصدير الحبوب الذي يحمل قيمة الحياة للعالم فيما يتعلق بالأمن الغذائي".

وفي وقت سابق، وصل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث كتب زيلينسكي على قناته في "تلغرام" "نحن نستكمل يوما حافلا في تركيا.. مفاوضات مع الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأضاف زيلينسكي أن قضايا مختلفة سيتم بحثها "بما في ذلك القضايا المتعلقة بتنسيق مواقف البلدين قبل قمة الناتو في فيلنيوس والضمانات الأمنية الأوكرانية وصفقة الحبوب والتعاون الدفاعي بين الشركات".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن السلطات الروسية تراقب عن كثب نتائج المفاوضات بين زيلينسكي وأردوغان.

وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد قال إنه لا توجد هناك آمال كثيرة في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بصفقة الحبوب قبل نهاية فترة سريان مفعولها.

وردا على سؤال صحفي حول وجود أمل بربط بنك روسي بنظام "SWIFT" للمدفوعات" أو اختيار بديل، قال بيسكوف للصحفيين "نؤكد الآن أن هذا الجزء من الاتفاقيات لم يتم تنفيذه حتى الآن. بقي هناك وقت قبل نهاية سريان المفعول، لكن هذه الآمال ضعيفة".

ورفض بيسكوف التعليق على معلومات نشرتها صحيفة "Financial Times" التي نقلت عن مصادر أن الاتحاد الأوروبي يبحث احتمال السماح لمصرف "روسيلخوزبانك" الروسي بإنشاء شركة تابعة له يمكن ربطها بنظام "SWIFT" الدولي للقيام بالتسويات وفق صفقة الحبوب.

وأوضح بالقول "لا. لا يوجد لدينا شيء ما حتى الآن يمكننا الإبلاغ عنه بشأن تنفيذ ذلك الجزء من الاتفاقيات الذي يهتم به الجانب الروسي".

المصدر: RT + تاس