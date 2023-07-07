"اللعنة عليك!".. مواطن بلغاري يعترض موكب زيلينسكي بالصليب (فيديو)

تعمد مواطن بلغاري يحمل صليبا استقبال موكب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي باللعن والشتم عند وصوله إلى صوفيا.

وظهر المواطن البلغاري غاضبا ويشر بصليب في يده إلى زيلينسكي ويلعنه، فيما حاول عدد من رجال الشرطة منعه ودفعه لإبعاد عن موكب الرئيسالاوكراني .

وقال البلغاري غاضبا: "اللعنة، زيلينسكي، أوكرانيا الفاشية، عبدة الشيطان الغربيين".

تجدر الإشارة إلى أن نظام كييف بقيادة زيلينسكي اضطهد رجال الدين ونكل بهم، وقام بغلق دير بيشيرسكايا لافرا، وطرد الرهبان.

المصدر: وكالات