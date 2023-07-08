مقتل شخصين وفقدان ثالث جراء حريق بمنصة نفطية في خليج المكسيك

لقي شخصان مصرعهما وفقد ثالث جراء حريق اندلع في منصة نفطية تابعة لشركة النفط والغاز المكسيكية "بيميكس" في خليج المكسيك.

واندلع حريق هائل على المنصة البحرية لشركة النفط والغاز الحكومية "بيمكس" قبالة ساحل كامبيتشي في خليج المكسيك.

وفي وقت سابق قالت الشركة إن 6 أشخاص أصيبوا في الحريق، مشيرة إلى أنه تم إجلاء 321 موظفا من بين 328 يعملون في مكان الحادث.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت يوم الجمعة أن انفجارا سمع وأعقبه حريق هائل اندلع على المنصة النفطية.

المصدر: نوفوستي