واشنطن تزعم معرفتها بالطريقة التي ستستخدم بها كييف "القنابل العنقودية"

زعمت الخارجية الأمريكية أن أوكرانيا قطعت لواشنطن وعودا بأنها ستستخدم القنابل العنقودية المحرمة دوليا "بطريقة مسؤولة".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أوكرانيا، التي تقدمت بطلب الحصول على قنابل عنقودية من الولايات المتحدة، تعد "باستخدامها بطريقة مسؤولة".

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وأضافت الخارجية أنه "حتى الآن لا يوجد أي شيء يمكن الحديث عنه بخصوص نقل هذه الأسلحة إلى قوات كييف".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، أن نوايا واشنطن بتزويد كييف بالقنابل العنقودية بصورة مؤقتة إلى غاية 2024، تعود إلى سعيها لتغطية العجز الذي تعاني منه قوات كييف في الذخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف أوكرانيا بهذا الخصوص يتمثل في أن "القنابل العنقودية" ستساعدها في تنفيذ هجومها المضاد، كما تزعم أنها ستسمح لها باستهداف المواقع الروسية المحصنة بشكل فعال، وتجاوز مشكلة النقص الموجود في تعداد القوة البشرية وقوات المدفعية.

المصدر: RT + نيويورك تايمز