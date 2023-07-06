صفارات الإنذار وأصوات الانفجارات تدوي في عدد من مناطق أوكرانيا

دوت صفارات الإنذار من غارات جوية في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من مقاطعات البلاد، مع أنباء عن سماع دوي انفجارات.

وأعلنت حالة تأهب جوي في مقاطعة كييف بأوكرانيا، كما دوت صفارات الإنذار في مناطق تشيركاسي وكيروفوغراد ونيكولاييف وأوديسا، بحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

ووفقا للمصدر الرسمي لتنبيه المواطنين، يتم تنفيذ غارة جوية في مناطق دنيبروبتروفسك وكيروفوغراد ونيكولاييف وأوديسا وخاركيف وتشيركاسي، فضلا عن مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وتعزو السلطات الأوكرانية أصوات الانفجارات لعمل أنظمة الدفاع الجوي.

المصدر: RT