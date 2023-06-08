صافرات الإنذار من غارات جوية تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، معلنة عن حالة تأهب لغارة جوية، وفقا لبيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الإنترنت.

وتم إطلاق الإنذار الأول في الساعة 19.49 بالتوقيت المحلي (متزامن مع توقيت موسكو) في مقاطعات أوديسا، وميكولايف، وريفنا، ةفينيتسا، ولفوف، وتشيركاسي، وكيروفوغراد، وإيفانو فرانكوفسك، وما وراء الكربات، وخميلنيتسكي. وبعد بضع دقائق، انتشر الإنذار إلى كامل أراضي أوكرانيا.

وفي وقت لاحق، أبلغ موقع "Strana.ua" الأوكراني عن حدوث انفجارات في مدينة أومان في منطقة تشيركاسي بأوكرانيا. وجاء في منشور في إحدى قنوات تليغرام: "تم الإبلاغ عن انفجارات في أومان".

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه، وفقا للسلطات الروسية، الخدمات الخاصة الأوكرانية. وتم شن الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: نوفوستي