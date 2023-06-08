أعلنت وزارة الدفاع الروسية فشل وحدات من القوات الأوكرانية بمحاولة اختراق لخطوط الدفاع الروسية على محور زابوروجيه، ونشرت لقطات للهجوم على قافلة معدات عسكرية أوكرانية.

وقالت الوزارة "تم اكتشاف العدو في الوقت المناسب، وتم توجيه ضربة وقائية بالمدفعية والطيران وأسلحة مضادة للدبابات".

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الأوكرانية فقدت 30 دبابة، و11 عربة مشاة قتالية، وما يصل إلى 350 فردا في المعركة.

ويظهر الفيديو بوضوح ما لا يقل عن أربع دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد 2"، يتصاعد الدخان من برج إحداها، وفي الوقت نفسه، تظهر ثلاث دبابات "ليوبارد 2" أخرى دون حركة، على الأرجح، تم تفجيرها جميعا بواسطة الألغام وتم التخلي عنها من قبل الطاقم.

ووفقا للمراسل العسكري كوتيونوك، فإن المعدات التي ضربها ودمرها مقاتلو الجيش 58 للقوات المسلحة الروسية، موجودة في "المنطقة الرمادية"، ولا يمكن لأي من الجانبين سحبها.

وفي وقت سابق، تحدثت قناة "مراسلو الربيع الروسي" على "تيليغرام، عن كيفية تدمير طواقم مروحيات Ka-52 "التمساح" الروسية، ما يصل إلى 30-40 عربة مدرعة معادية عند تقاطع جبهتي دونيتسك وزابوروجيه، مشيرين إلى أن "التماسيح" نفذت "إبادة جماعية" ضخمة لدبابات ومعدات الناتو.

المصدر: RT + وزارة الدفاع الروسية