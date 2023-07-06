مستشار سابق للبنتاغون: الناتو يخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا

كشف العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، عن دراسة حلف شمال الأطلسي إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وقال ماكغريغور على قناة Judging Freedom على "يوتيوب" إن "دول الناتو تخطط للتدخل في أوكرانيا"، حيث اعتبر المستشار السابق أن تطورا مماثلا في سيرورة الأحداث "سيقع على أي حال".

وذكر ماكغريغور أن سلطات بولندا وليتوانيا تدرس "بالفعل" إمكانية نشر قوات مشتركة في أوكرانيا.

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، في وقت سابق، إن كييف ستحاول إيجاد ذريعة لإرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا، بسبب إخفاقاتها في ساحة المعركة.

وقال الأمين العام السابق لحلف الناتو، أندرس فوغ راسموسن، في يونيو، إن قوات الناتو يمكن أن تشارك بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا.

المصدر: RT