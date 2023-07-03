وزير الخارجية الأوكراني: كييف لن تقدم تنازلات لروسيا من أجل تمديد صفقة الحبوب

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن كييف لن تقدم تنازلات لروسيا من أجل تمديد صفقة الحبوب.

وقال كوليبا: "لا يمكن أن نقدم أي تنازلات من أجل الحفاظ على ممر الحبوب. روسيا هي التي يجب أن تفي بالتزاماتها".

وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في وقت سابق أن موسكو لا تحتاج لصفقة الحبوب بشكلها الحالي، مؤكدا على ضرورة إنهائها.

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كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنه لا توجد أسباب تدفع روسيا للموافقة على تمديد اتفاق الحبوب، الذي تقوم في إطاره أوكرانيا بتصدير حبوبها.

وتعتبر مبادرة الحبوب جزءا لا يتجزأ من مجموعة اتفاقيات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام المصارف "سويفت" SWIFT، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، وترميم خط أنابيب الأمونيا "تولياتي – أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.

وكذلك السماح لأوكرانيا بتصدير حبوبها وموادها الزراعية عبر البحر الأسود. من الناحية العملية لم يتم رفع القيود عن صادرات الحبوب الروسية لذلك لا ترى موسكو سببا لتمديد الصفقة كون الجزء الخاص بها لا ينفذ.

المصدر: نوفوستي