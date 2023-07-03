شولتس وزيلينسكي يدعوان إلى تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى تمديد اتفاقية البحر الأسود التي تتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى السوق العالمية والتي تنتهي قريبا.

وقال الناطق باسم المستشار الألماني، ستيفن هيبيرسترايت، إن شولتس وزيلينسكي أجريا مكالمة هاتفية "دعيا فيها إلى تمديد اتفاقية الحبوب برعاية الأمم المتحدة إلى ما بعد 17 يوليو".

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وأضاف أن الاتفاقية التي توسطت فيها الأمم المتحدة في يوليو 2022 وجددت ثلاث مرات منذ ذلك الحين، "تساعد في تعزيز الوضع الغذائي العالمي".

وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في وقت سابق أن موسكو لا تحتاج لصفقة الحبوب بشكلها الحالي، مؤكدا على ضرورة إنهائها.

كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنه لا توجد أسباب تدفع روسيا للموافقة على تمديد اتفاق الحبوب، الذي تقوم في إطاره أوكرانيا بتصدير حبوبها.

وتعتبر مبادرة الحبوب جزءا لا يتجزأ من مجموعة اتفاقيات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام المصارف "سويفت" SWIFT، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، وترميم خط أنابيب الأمونيا "تولياتي – أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.

وكذلك السماح لأوكرانيا بتصدير حبوبها وموادها الزراعية عبر البحر الأسود. من الناحية العملية لم يتم رفع القيود عن صادرات الحبوب الروسية لذلك لا ترى موسكو سببا لتمديد الصفقة كون الجزء الخاص بها لا ينفذ.

المصدر: ا ف ب