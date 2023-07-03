رئيس الوزراء البولندي: لا يمكن إنشاء ورشة لإصلاح دبابات "ليوبارد" في بولندا

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، إن نقص قطع الغيار الخاصة بدبابات "ليوبارد" حجر عثرة أمام افتتاح مركز خاص لصيانتها في بولندا.

وأضاف مرافيتسكي أن "هناك أسئلة من جانب المجموعة البولندية للتسلح Polish Arms Group وكذلك من الجانب الألماني".

وتابع: " نحن بحاجة إلى إجراءات محددة معدة من ألمانيا، ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها تكمن المشكلة الرئيسية بهذا المشروع في نقص قطع الغيار الخاصة بدبابات "ليوبارد"، ويصعب الحديث عن الصيانة في ظل نقص قطع الغيار".

وأكد أن بولندا مهتمة بامتلاك مركز خاص لإصلاح دبابات "ليوبارد" على أراضيها، مضيفا: "أستطيع التأكيد على اهتمامنا بإنشاء مركز لإصلاح دبابات "ليوبارد" بالتعاون مع الجانبين الألماني والأوكراني في المستقبل القريب".

جاء ذلك عقب إعلان الممثل الدائم لوارسو لدى حلف الناتو، توماس سزاتكوفسكي، في وقت سابق، إن بولندا وألمانيا تسعيان لإبرام صفقة لإنشاء مركز لإصلاح دبابات "ليوبارد" المستخدمة في أوكرانيا داخل الأراضي البولندية.

ووفقا له من المقرر إقامة المركز في مدينة غليفيتسه جنوب بولندا، مشيرا إلى أن البلد يتمتع بفرصة كبيرة لصيانة دبابات "أبرامز" الأمريكية أيضا.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق يوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت 920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد ، في دونباس وزابوروجيه خلال الشهر الماضي.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي