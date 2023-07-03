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"شبيغل": بولندا وألمانيا لم تتفقا على بناء ورش لإصلاح دبابات قوات كييف

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AP
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فشلت السلطات الألمانية والبولندية في التوصل إلى اتفاق لإنشاء مركز إصلاح لدبابات "ليوبارد" وغيرها من المعدات لفائدة القوات الأوكرانية.

وقالت الصحيفة إن "برلين ووارسو تتجادلان بشكل متواصل حول تفاصيل المشروع المشترك".

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وأكدت أنه تم إعداد مسودة اتفاقية بشأن بناء مركز مع ورش عمل على أراضي بولندا، لكن يجب الاتفاق عليها بين وزارتي الدفاع البولندية والألمانية بحلول نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أن الشركة البولندية PGZ قدمت أفكارا "غريبة للغاية" حول تكلفة العمل على الدبابات.

وقال مصدر للصحيفة إن وارسو تطلب أسعارا "عالية جدا" تزيد عن 100 ألف يورو لصيانة دبابة واحدة، بينما تقدر تكلفة مثل هذا العمل في ألمانيا بـ12 ألف يورو.

المصدر: RT

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