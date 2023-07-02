ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة: الأوكرانيون يفجرون دبابات "ليوبارد" بأنفسهم

أعلن ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن العسكريين الأوكرانيين يفجرون دبابات "ليوبارد" بأنفسهم.

وأشار المتحدث إلى أن "السلطات الروسية قررت دفع مكافأة مقابل كل دبابة مدمرة، ولهذا فإن العسكريين الروس يبحثون الآن عن كل دبابة "ليوبارد"".

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وأضاف: "لذلك، فإن أولئك الذين يقودون دبابات "ليوبارد" يمرون على الألغام كي تنفجر الدبابات، أو يعطلونها عن قصد".

وانطلق الهجوم المضاد الذي روجت له كييف طويلا في 4 يونيو، في محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيومفسك، حيث كان زخم الهجوم الرئيسي متركزا في محور زابوروجيه.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد علق على الهجوم المضاد بالقول إن قوات كييف لم تنجح في أي محور من المحاور القتالية، حيث تكبدت خسائر فادحة وتم تدمير مئات القطع الحربية.

المصدر: نوفوستي