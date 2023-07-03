المفوضية الأوروبية تحدد حجم الأصول السيادية لروسيا المجمدة في الاتحاد الأوروبي

قال المفوض الأوروبي للشؤون العدلية ديدييه رينديرز، في مؤتمر صحفي في لاهاي، إن المفوضية الأوروبية حددت المبلغ الدقيق للأصول السيادية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "يبلغ حجم الأصول الروسية التي تم تجميدها في أوروبا في الوقت الراهن، بما في ذلك أصول البنك المركزي الروسي 207 مليارات يورو. وتناقش المفوضية الأوروبية إمكانية استخدام عائدات هذا المبلغ لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا".

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وأكد رينديرز أن المفوضية الأوروبية تتوقع تلقي ما يصل إلى 3 مليارات يورو سنويا بهذه الطريقة.

ويشار إلى أن رايندرز يشرف في المفوضية الأوروبية على شؤون التجميد وإعادة الاستثمار والبحث عن فرص لمصادرة الأصول الروسية.

المصدر: تاس