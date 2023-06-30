الاتحاد الأوروبي يرغب بتسليم أوكرانيا الأرباح من الأصول الروسية المجمدة

قال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، إن الاتحاد الأوروبي ينوي استخدام الأرباح من استخدام الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا.

ووفقا له، يأمل الجانب الأوروبي بالحصول على ما لا يقل عن ثلاثة مليارات يورو سنويا من استثمار الأصول الروسية المجمدة.

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وأضاف دي كرو، متحدثا في نهاية اليوم الأول للقمة الأوروبية في بروكسل: "جرت مناقشات حول الأصول الروسية المجمدة، والتي تلعب فيها بلجيكا دورا خاصا. 90٪ من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي موجودة في بلجيكا. من المهم بالنسبة لنا أن تلعب هذه الأموال دورا في إعادة تعمير أوكرانيا... الحديث يدورعن مبلغ ثلاثة مليارات يمكن الحصول عليها سنويا".

وشدد رئيس الوزراء البلجيكي على ضرورة استخدام دول الاتحاد الأوروبي آلية قانونية لن تتسبب بإلحاق الضرر بالاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي.

في أكتوبر الماضي، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي تعليمات إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وفي فبراير، أوضح مصدر من الاتحاد الأوروبي للصحفيين أن بروكسل تدرس استخدام أصول البنك المركزي الروسي لإعادة بناء أوكرانيا من خلال استثمارها، وليس مصادرتها.

بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمدت دول الغرب أصولا روسية بقيمة مئات المليارات من الدولارات.

من جانبها، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مثل هذه التصرفات، بالسرقة.

وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في الربيع الماضي، إن السلطات الروسية تستعد لدعاوى قضائية للطعن في تجميد الاحتياطيات المالية الروسية الدولية.

المصدر: نوفوستي