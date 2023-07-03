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الخارجية الصينية: الولايات المتحدة تستخدم أسطورة التهديد الصيني للحفاظ على هيمنتها العسكرية

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الخارجية الصينية: الولايات المتحدة تستخدم أسطورة التهديد الصيني للحفاظ على هيمنتها العسكرية
AP
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين أن واشنطن تستخدم أسطورة التهديد الصيني كذريعة لتوسيع التسلح والحفاظ على هيمنتها العسكرية.

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وفي تعليقه على تصريح رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز حول خطط بكين "لإجراء عملية لوضع السيطرة على تايوان بحلول عام 2027" قال وانغ وين بين في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "تواصل بعض القوى بدوافع خفية في الولايات المتحدة، من خلال استبدال الصواب بالخطأ، تضخيم النظرية حول "التهديد العسكري الصيني" والبحث عن ذرائع لتوسيع التسلح والحفاظ على هيمنتها العسكرية وتقويض السلام والاستقرار الإقليميين".

وأشار إلى أن "الصين كانت تتمسك دائما بالاستراتيجية العسكرية ذات الطابع الدفاعي وهي تتبع بثبات طريق التنمية السلمية".

وقال رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز في نهاية فبراير الماضي إن الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفقا لمعلومات استخباراتية أمريكية، أمر القوات المسلحة بالاستعداد لإجراء عملية عسكرية للسيطرة على تايوان بحلول عام 2027. ودقق أن هذا الأمر يعد "تذكيرا بجدية المبادئ التوجيهية والطموحات" للجانب الصيني.

المصدر: نوفوستي

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