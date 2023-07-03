رصد "مسيرة" فوق مقر رئيس الوزراء الهندي

قال مسؤولون في الهند إنه تم رصد طائرة بدون طيار فوق المقر الرسمي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وحسب صحيفة indian express، فقد نبهت مجموعة الحماية الخاصة، المسؤولة عن توفير الأمن لرئيس الوزراء، شرطة دلهي بشأن اكتشاف "المسيرة" في منطقة "حظر الطيران".

وقالت شرطة دلهي: "تم تلقي معلومات حول تحليق طائرة بدون طيار في منطقة حظر الطيران فوق مقر إقامة رئيس الوزراء. واتصلت مجموعة الحماية الخاصة (SPG) بالشرطة في الساعة 5.30 صباحا".

وقال ضابط في شرطة دلهي إنه "على الرغم من إجراء عمليات البحث في المناطق المجاورة، لم يتم اكتشاف مثل هذا الجسم"، مؤكدا أن "الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى لم تجد أي شيء مريب".

وقال نائب مفوض الشرطة في نيودلهي، براناف تايال، إنه تم الاتصال أيضا بمراقبة الحركة الجوية ولكنهم أيضا لم يكتشفوا أي جسم طائر بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء.

المصدر: indian express