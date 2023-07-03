السودان يرحب بمشاركة روسيا في أي مفاوضات حول تسوية الأزمة

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار أن بلاده ترحب بالمشاركة الروسية في أي مفاوضات تهدف إلى تسوية الأزمة في السودان.

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وقال عقار في حديث لوكالة "نوفوستي": "نرحب بمشاركة روسيا في أي مفاوضات. لم تفرض روسيا أي واقع معين ولم تطرح أي خريطة طريق معينة، لكن وجود روسيا في أي من المفاوضات والمبادرات التي تجري، مهم بالنسبة لنا. ويمكن أن تظهر مشاركتها بطرق مختلفة وليس بالضرورة مباشرة في المبادرات".

وذكر عقار أن روسيا قد أنفقت 40 مليون دولار على تنفيذ الأهداف الإنسانية فيما يخص السودان، مما يشير إلى أن روسيا "تقف بجانب السودان" وأن وجودها مهم.

وأضاف: "نبحث المساعدة الإنسانية بغض النظر عما إذا كان ستكون نقودا أو حبوبا أو أدوية. إنه قرار للحكومة الروسية ويتوقف على قدراتها لا غير".

وأفاد عقار، سابقا، بأن الوفد السوداني طلب خلال زيارته إلى موسكو ولقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساعدة روسيا في تسوية النزاع.

المصدر: نوفوستي