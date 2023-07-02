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مقتل مرتزق أمريكي آخر في أوكرانيا

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مقتل مرتزق أمريكي آخر في أوكرانيا
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أفادت قناة CBS التلفزيونية الأمريكية بمقتل مرتزق أمريكي آخر، وهو جندي سابق في مشاة البحرية يُدعى، إيان تورتوريتشي، في أوكرانيا.

وكشفت القناة عن "مقتل المقاتل السابق في مشاة البحرية الأمريكية في أوكرانيا".

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وأشارت القناة إلى أن تورتوريتشي تطوع منذ 15 شهرا للانضمام إلى الفيلق الأجنبي الداعم لأوكرانيا من أجل المشاركة في النزاع إلى جانب نظام كييف.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أن أكثر من ألفي أجنبي من 71 دولة يقاتلون روسيا إلى جانب نظام كييف، فيما أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، في وقت سابق أن القوات الروسية قضت على مرتزقة أمريكيين كانوا يقدمون معلومات لقوات كييف في مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك.

المصدر: نوفوستي

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