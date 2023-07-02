مدفيديف: المواجهة في العالم اليوم أسوأ بكثير من أزمة الكاريبي

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن المواجهة في العالم حاليا أسوأ بكثير مما كانت عليه خلال أزمة الكاريبي، حيث قرر الخصوم الغربيون هزم أكبر قوة نووية وهي روسيا.

وقال مدفيديف إن "هناك سببان على الأقل (لنهاية العالم النووي المحتملة). يتمثل الأول في أن العالم في مواجهة أسوأ بكثير مما كانت عليه خلال أزمة الكاريبي، لأن خصومنا قرروا حقا هزيمة أكبر قوة نووية: روسيا".

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وتابع أن "السبب الثاني يعود لكون الأسلحة النووية قد تم استخدامها من قبل من؟ وأين؟ مما يعني أنه لا توجد محرمات!".

وأضاف: "ليس عليك أن تكون صاحب رؤية لتدرك أن مرحلة المواجهة ستكون طويلة جدا. المواجهة ستستمر لعقود".

المصدر: نوفوستي