الأمن الإيراني: القبض على 4 إرهابيين بمحافظة مازندران شمالي البلاد

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن القبض على 4 إرهابيين كانوا ينوون تنفيذ اعتداءات على المواطنين باستخدام قنابل يدوية الصنع في محافظة مازندران.

وأكدت وزارة الأمن الإيرانية في بيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تضع بجدية ملاحقة الإرهابيين خارج الحدود على جدول أعمالها".

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وأشارت إلى سلسلة من الأعمال الإجرامية لـ"زمرة "مجاهدي خلق" في الأشهر الماضية، حيث أشادت بالمداهمات الأخيرة التي "قامت بها الحكومة الألبانية لمقرات الإرهابيين في تيرانا".

وأعلنت وزارة الأمن أنها ستواصل "ملاحقة هؤلاء الإرهابيين حتى القضاء الكامل والشامل على الإرهاب والإرهابيين الذين شاركوا في أعمال تخريبية لصالح الكيان الصهيوني المؤقت، وبدعم من أعداء الشعب الإيراني"، مثلما أكدت.

المصدر: وكالة تسنيم