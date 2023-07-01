رئيس الوزراء الألباني: إذا أراد "مجاهدو خلق" خوض حرب ضد إيران فعليهم مغادرة بلادنا

أكد رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، أن بلاده لن تكون ساحة لمجاهدي "خلق" لشن حربهم ضد إيران.

وقال راما "إذا أراد "مجاهدو خلق" استخدام أرضنا لخوض حرب ضد إيران، فعليهم مغادرة ألبانيا".

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن راما أكد في مقابلة مع صحيفة "شبيغل" الألمانية، أن "بلاده لن تسمح لمجموعة "مجاهدي خلق" باستخدام ألبانيا لشن حرب ضد الحكومة الإيرانية".

وفي أول تصريح له بعد مداهمة الشرطة الألبانية لمعسكر "أشرف 3"، مقر "مجاهدي خلق" في ألبانيا، قال راما إن "مجاهدي خلق يقطنون في بلادنا منذ عدة سنوات، ونحن نرحب بوجودهم بشرط ألا يستخدموا ألبانيا كمنصة لعملياتهم، وهو الشرط الذي انتهكوه مرارا".

وأوضح رئيس الوزراء في رد على سؤال حول هجمات "مجاهدي خلق" السيبرانية ضد الحكومة الإيرانية أن "ألبانيا ليست لها أية نية للدخول في حرب مع إيران، ولا تحب أن يسيء أي شخص لضيافتها".

وأضاف في رد على سؤال عما إذا كان سيغادر ألبانيا لو كان في موضع "المجاهدين"، بالقول "إنني على علم بالغضب على الحكومة الإيرانية، لكن الآن، تستخدم بلادنا كحصن في حرب ليست حربنا. نعم، لديك دائما الحق في الكفاح من أجل الحرية، لكن إذا كنت تريد ذلك، فإن ألبانيا ليست المكان المناسب، ويجب عليك تركها".

المصدر: مهر للأنباء