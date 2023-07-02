قوات كييف تنتقد المدرعات الفرنسية AMX-10 RC

انتقد قائدإحدى كتائب قوات كييف المدرعات الفرنسية من طراز AMX-10 RC، التي نقلتها باريس إلى كييف، حيث أكد أن دروعها ضعيفة وخفيفة للغاية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن العسكري المذكور قوله: "بسبب دروعها الخفيفة، يتم استخدام مدرعات AMX-10 RC للدعم الناري فقط، فأسلحتها وأجهزة المراقبة الخاصة بهذه المدرعات جيدة، لكن دروعها الخفيفة تجعلها غير مناسبة للهجوم للأسف".

وأشار إلى أن جميع أفراد طاقم إحدى هذه المدرعات قتلوا في إحدى الهجمات الروسية، بسبب دروعها الضعيفة، حيث قالت "انفجرت قذيفة بالقرب من المدرعة، وثقبت الشظايا الدروع، ما تسبب في انفجار الذخيرة وأسفر عن مصرع طاقمها المكون من 4 أشخاص".

ولفت أيضا إلى وجود مشاكل في صندوق التروس "ناقل الحركة" في مدرعات AMX-10 RC، حيث بررت ذلك بتنقلها عبر الطرق الوعرة.

وشدد على أن التدريب على استخدام هذه المدرعات مدة شهر واحد في فرنسا، مدة غير كافية لاتقان التحكم بها بشكل جيد.

يذكر أن روسيا كررت مرارا أن إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة "لعب بالنار"، وتحريض يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام، كما أنه قد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية أيضا من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث توعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي