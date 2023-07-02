الدفاع الروسية تحبط أنشطة مجموعات تخريبية أوكرانية في منطقة فريميفسكي في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط القوات الروسية أنشطة مجموعتي تخريب أوكرانية في منطقة فريميفسكي في دونيتسك.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

في محور كوبيانسك تم صد هجومين للعدو في لوغانسك، كما استهدفت وحدات الألوية الميكانيكية 14 و 37 في لوغانسك وخاركوف، وإحباط أنشطة مجموعة تخريب أوكرانية في لوغانسك. وجراء العمليات تمت تصفية 40 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-20.

تم تدمير مستودعين ذخيرة لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 103 بالقرب من كيسلوفكا.

في محور خيرسون تم استهداف وضرب وحدات حاولت التوغل في جزيرة أنتونوفسكي في منطقة جسر أنتونوفسكي، وتم تحييد ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي هاوتزر M777 أمريكية.

في مقاطعة خاركوف، تم استهداف وتدمير معدات عسكرية وآليات أوكرانية تم تسليمها من المناطق الوسطى والغربية وتحميلها بمحطات السكك الحديدة بخاركوف.

في دونيتسك، تم إصابة مراكز التحكم اللواءين الميكانيكيين 28 و 54 الأوكرانية.

تم إسقاط مقاتلة أوكرانية Su-25 بمقاطعة زابوروجيه.

تم اعتراض أربع قاذفات صواريخ متعددة HIMARS وصاروخ واحد مضاد للرادار من نوع HARM.