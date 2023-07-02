الدفاع الروسية تحبط أنشطة مجموعات تخريبية أوكرانية في منطقة فريميفسكي في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط القوات الروسية أنشطة مجموعتي تخريب أوكرانية في منطقة فريميفسكي في دونيتسك.
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
- خلال الـ24 ساعة الماضية صدت قواتنا جميع المحاولات الهجومية للقوات الأوكرانية في محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك.
- في محور دونيتسك تمكنت قواتنا من صد 11 هجوما، وحيدت ما يصل إلى 360 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفعا أمريكي الصنع من طراز M119 ومدفعا ذاتي الدفع من طراز كراب بولندي الصنع، وكذلك مدافع هاوتزر ذاتية الدفع "غفوذديكا"، كما تم تدمير مستودعات الذخيرة من لواء الهجوم الجوي الآلي 92 و 95 الأوكرانية.
- في محور كراسني ليمانسك، تم صد ثلاث هجمات شنتها وحدات الهجوم الخامس والتسعين والألوية الميكانيكية رقم 66 الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك كما أوقفت أنشطة تخريب واستطلاع أوكرانية، ونتيجة للعمليات تمت تصفية ما يصل إلى 95 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعين من طراز D-30.
- في محور جنوب دونيتسك، تم صد وإحباط هجوم وأنشطة استطلاع مجموعات تخريب في فريمفسكي في دونيتسك.
- في محور زابوروجيه، تم استهداف وضرب وحدات اللواء الآلي 33 الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، وإيقاع 150 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح وتدمير عتاد ومدرعات عسكرية ومدافع هاوتزر FH70.
في محور كوبيانسك تم صد هجومين للعدو في لوغانسك، كما استهدفت وحدات الألوية الميكانيكية 14 و 37 في لوغانسك وخاركوف، وإحباط أنشطة مجموعة تخريب أوكرانية في لوغانسك. وجراء العمليات تمت تصفية 40 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-20.
تم تدمير مستودعين ذخيرة لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 103 بالقرب من كيسلوفكا.
في محور خيرسون تم استهداف وضرب وحدات حاولت التوغل في جزيرة أنتونوفسكي في منطقة جسر أنتونوفسكي، وتم تحييد ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي هاوتزر M777 أمريكية.
في مقاطعة خاركوف، تم استهداف وتدمير معدات عسكرية وآليات أوكرانية تم تسليمها من المناطق الوسطى والغربية وتحميلها بمحطات السكك الحديدة بخاركوف.
في دونيتسك، تم إصابة مراكز التحكم اللواءين الميكانيكيين 28 و 54 الأوكرانية.
تم إسقاط مقاتلة أوكرانية Su-25 بمقاطعة زابوروجيه.
تم اعتراض أربع قاذفات صواريخ متعددة HIMARS وصاروخ واحد مضاد للرادار من نوع HARM.
تم تدمير 14 مسيرة في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية