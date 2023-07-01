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إعلام عبري: إسرائيل تفحص أسباب فشل أنظمة الإنذار المبكر في كشف اختراق الصاروخ السوري (فيديو)

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أفادت وسائل إعلام اسرائيلية بأنه يجري فحص أسباب فشل أنظمة الانذار المبكر في التنبيه من اختراق الصاروخ السوري للأجواء الاسرائيلية.

وذكرت المصادر أن عدم تفعيل صافرات الإنذار كان سيؤدي إلى كارثة، لو وقع الصاروخ في منطقة مأهولة.

وأكد الجيش الإسرائيلي، ليلة السبت إلى الأحد، أن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من سوريا وسقط في رهط بالنقب، في حين أكدت وسائل إعلام سورية التصدي لأهداف معادية بريف حمص وسط البلاد.

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وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه باللغة الإنجليزية على موقع "تويتر" إن "صاروخا مضادا للطائرات أطلق من سوريا باتجاه إسرائيل".

وأضاف أنه "يبدو أن الصاروخ انفجر في السماء فوق الأراضي الإسرائيلية".

وأكد الجيش الإسرائيلي عدم إصدار أية تعليمات خاصة للمدنيين في الجبهة المحلية الإسرائيلية في هذا الوقت، مشيرا إلى أن التفاصيل لا تزال قيد المراجعة.

وفي وقت سابق، قالت مراسلتنا إن أصوات انفجارات سمعت في أنحاء القدس.

المصدر: RT

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