وسائل إعلام سورية: دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء حمص (فيديو)

ذكر مراسل الإخبارية السورية أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء المنطقة الوسطى وتسقط معظمها.

كما أكد مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لأهداف معادية في أجواء ريف حمص وسط البلاد.

وذكر مراسل الإخبارية السورية أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الوسطى، مؤكدا أنها قامت بإسقاط معظم صورايخه.

وذكرت "سانا" أيضا أن الأصوات التي تسمع في أجواء ريف محافظة طرطوس، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لعدوان إسرائيلي في حمص.

يتبع..