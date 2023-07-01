الخارجية الهنغارية: سياسات الاتحاد الأوروبي خطيرة وتهيمن عليها عقلية الحرب

قال مسؤول العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية الهنغارية تاماش مينتسر، إن سياسات الاتحاد الأوروبي خاطئة وضارة، وتهيمن عليها "العقلية الحربية" ما ينذر بخطر وقوع أزمة اقتصادية كبيرة.

وأوضح مينتسر أن سياسات الاتحاد الأوروبي سيئة وخاطئة وضارة، مشيرا إلى أن الاتحاد يرغب باستمرار الحرب ويدعمها، كما تسود بين أعضائه العقلية الحربية ما يهدد بوقوع العديد من الأزمات في مجال الطاقة والاقتصاد، فضلا عن الأضرار المادية والجسدية على المستوى العالمي.

وأضاف المصدر نفسه أن الغالبية العظمى من سكان العالم من مؤيدي السلام، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على ما سماه "العالم عبر الأطلسي".

وأعلن رئيس الوزراء الهنغاري بيتر سيارتو، في وقت سابق، أن نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، وغيره من السياسيين الروس والبيلاروس قد أطلعوه على سير الأوضاع في روسيا يوم الـ24 من يونيو الماضي، مضيفا أنه زود رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، بدوره بهذه المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أن هنغاريا رفضت المشاركة في حملة العقوبات الغربية ضد روسيا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي